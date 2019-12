Een paars-groene regering heeft een meerderheid in zetels in de Kamer, maar niet in aantal stemmen: hoe kan dat?

Alleen: de verhouding tussen de stemmen die partijen krijgen en het aantal zetels die ze krijgen, is niet altijd in verhouding. In België geldt een zogenoemd proportioneel systeem. Dat betekent dat de zetels van een kieskring verdeeld worden over de verschillende partijen op basis van hun stemmenaantal. Dat is anders dan een meerderheidssysteem, zoals in de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk. Daar wordt er per kieskring één partij als winnaar uitgeroepen, die vervolgens alle zetels in die kieskring binnenhaalt.