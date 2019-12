"Postzegelbosjes" blijken veel belangrijker dan gedacht

In Europa zijn de bossen erg versnipperd, door wegen, spoorwegen, kanalen en bebouwde zones. Daardoor ontstaan er meer en meer kleine bosjes die enkele hectaren groot zijn of zelfs minder dan een hectare.

Ter vergelijking: een hectare is 10.000 vierkante meter, 100 hectare is een vierkante kilometer en een voetbalveld varieert van zowat een halve hectare tot ongeveer een hectare. De kleinste bosjes die in de studie werden bekeken, waren zo'n 400 vierkante meter.

Er werd in de studie niet uitgerekend hoeveel van die bosjes er in Vlaanderen zijn, maar het zijn er duizenden, zoniet tienduizenden, zei professor Bosbeheer Kris Verheyen van de Universiteit Gent in 'De wereld vandaag' op Radio1.

Over de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten van die bosjes was weinig geweten. De nieuwe studie, die de bosjes in 16 regio's over heel Europa bekeek, van Estland tot in het zuiden van Frankrijk, brengt daar nu verandering in en de resultaten ervan zijn verrassend.