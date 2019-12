Koen Geens (CD&V) hard voor paars-groene gesprekken: "Het is mij een raadsel hoe Open VLD zich hierin kan vinden"

Of Open VLD misschien hoopt op het premierschap voor Gwendolyn Rutten? Geens zegt het niet te weten: "Ik kan alleen zeggen dat onze partij altijd het premierschap, de verantwoordelijkheid, heeft opgenomen, als we de grootste waren. Het is niet misplaatst om dat nu van andere partijen te vragen. In ons vindt men altijd een partner als het ernstig gaat. Als dat niet zo is, zullen wij beter zijn in oppositie voeren dan men denkt."