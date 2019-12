Kortrijk wil zoveel mogelijk sportclubs tot "Spurs" omdopen

Kortrijk haalde de mosterd bij Barcelona. Die Spaanse stad brengt ook haar sportclubs samen onder één naam. Die samenwerking maakt de stad sterker op het vlak van sponsoring, uitgaven voor kinesisten, begeleiding of stages en het uitwisselen van talenten.

Drie per jaar

Bedoeling is om drie clubs per jaar van naam te laten veranderen. Bij twee clubs is dat al gebeurd. De basketbalploeg heet al zo. Ook de nieuwe hockeyclub van Kortrijk zal "Cortryck Spurs" heten. Die club speelt na de sluiting van ijspiste Finlandia in Gullegem nu in Kortrijk. Vice-voorzitter Kenneth Deryckere is er trots op. Voor hem is het niet alleen een commerciële naamsverandering maar ook een emotionele, omdat ze nu pas helemaal bij Kortrijk horen. Ze zullen zondag voor het eerst spelen als "Cortryck SPURS" en dan ook hun nieuwe jerseys showen.

Niet iedereen?

De stad Kortrijk zal elk jaar 50.000 euro vrijmaken om meer sportclubs om te dopen tot Kortrijk Spurs. Of iedereen mee zal doen aan de keuze van Kortrijk is nog onduidelijk. Schepen Arne Vandendriessche twijfelt of voetbalclub KVK mee zal doen. maar Arne Vandendriessche verwacht niet dat iedereen die stap nu al neemt. “KV Kortrijk is een verhaal apart, mogelijk zullen die hun naam nooit aanpassen. De traditie speelt in andere gevallen ook, we beseffen dat mensen moeilijk afscheid nemen van hun eigen naam. Maar volgens ons wegen de nadelen niet op tegen de voordelen.”