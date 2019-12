Landbouwer uit Vladslo volledig verantwoordelijk voor tragische dood bromfietser

Het dodelijke ongeval gebeurde in de zomer van vorig jaar. De landbouwer in kwestie reed toen met zijn verreiker van z'n erf om een autobestuurder te gaan helpen die zich had vastgereden. Net op dat moment kwam een bromfietser aangereden op het fietspad. Die kon de vorken van de verreiker niet meer ontwijken, botste erop en overleed ter plaatse.

Rijverbod en boete

De landbouwer kreeg één maand rijverbod, 4.000 euro boete en ook een celstraf van 3 maanden met uitstel. De rechter noemde het rijgedrag van de landbouwer onvoorzichtig en nonchalant. "Het klopt dat de vorken verkeerd opgesteld stonden ten opzichte van het fietspad", zegt Thomas Bailleul, de advocaat van de landbouwer. "Mijn cliënt is zich ervan bewust dat hij in de toekomst extreem voorzichtig zal moeten zijn in het verkeer. Ik denk dat het voor hem een zeer wijze les is geweest ."