Ligt weg naar paars-groene regering nu helemaal open? Of heeft Paul Magnette (PS) soloslim gespeeld?

"Open VLD is niet de grootste partij, noch bij paars-geel noch bij paars-groen. Als ze het premierschap claimt voor Gwendolyn Rutten maakt ze dezelfde fout die in de regering-Michel is gemaakt, waarbij de leider van de grootste partij de regering niet trekt. Dan ontstaat het fenomeen van de schaduwpremier. De vorige keer zat die in Antwerpen, nu zou die in de Keizerslaan in Brussel zitten, op het hoofdkwartier van de PS."

"Ga je trouwens van iemand met het meest rechtse profiel het zinnebeeld maken van een linkse paars-groene regering?"

In hun persmededeling vandaag geven de liberalen een belangrijke boodschap: we zullen wel zelf bepalen wat we goed vinden en wat niet. Versta: je zal ons niet opjagen. Ze bekennen zo ook geen kleur tussen paars-groen of paars-geel. Dat er verdeeldheid heerst in de rangen, zal ook wel een rol spelen. Er is dus vanmorgen beslist om niet te beslissen"