189 statutaire ambtenaren ontslagen in 8 jaar tijd, Open VLD wil systeem aanpassen

Het was Kamerlid Vincent Van Quickenborne die de cijfers opvroeg in het parlement. In de helft van de federale overheidsadministraties, zoals bij de FOD Mobiliteit, de FOD Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Defensie, werd er tussen 2010 en 2017 geen enkele statutaire ambtenaar ontslagen. In totaal bedroeg het ontslagpercentage 0,047 procent: 189 statutaire ambtenaren op een totaal van 51.593.