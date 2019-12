Michel Lelièvre, handlanger van kindermoordenaar Marc Dutroux, heeft gevangenis na 23 jaar verlaten

De strafuitvoeringsrechtbank in Brussel besliste eind september dat Lelièvre na 23 jaar de gevangenis mocht verlaten. Onder voorwaarden, dat wel. Zo moest hij binnen de zes maanden een woning vinden. Dat is nu gebeurd, dus vanmorgen heeft Lelièvre de gevangenis verlaten. Hij mag ook geen nieuwe misdrijven begaan, hij moet zich melden bij de justitieassistent, hij moet een opleiding volgen of werk zoeken, hij moet zijn slachtoffers vergoeden en mag geen contact hebben met slachtoffers of andere daders uit het dossier. Daarom mag hij niet in de provincies Vlaams-Brabant, Limburg, Henegouwen, Luik of Luxemburg gaan wonen. Ook Doornik, Elsene, en bepaalde straten in Brussel moet hij mijden.