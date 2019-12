MNM-presentatoren gaan de uitdaging aan: een week leven zonder smartphone

Jongeren van nu kunnen het zich nauwelijks voorstellen, maar er was een tijd zonder internet of mobiele telefoons. Een tijd waarin we niet constant verbonden waren met de rest van de wereld. Een week leven zonder smartphone, dat wordt nu een uitdaging genoemd. Drie presentatoren van De Ochtendshow van onze jongerenzender MNM gaan het proberen. Onze reporter Mattias Tuyls vroeg hen of ze er klaar voor zijn. Bekijk zijn verslag hierboven.