Nieuwe appel op komst in West-Vlaanderen

Fruitbedrijf Wolfcarius in Harelbeke heeft zijn zinnen gezet op een nieuwe appelsoort: de coryfee. Daarom besliste Kathelyne Wolfcarius samen met haar broer om al hun appelbomen in Harelbeke te rooien. "Om de 15 jaar bekijken we de kwaliteit van onze bomen", zegt Kathelyne. "De bomen die we gerooid hebben waren al 18 jaar oud. Het was dus wenselijk om de bomen te vervangen."

Stoppen? Helemaal niet!

De lege appelboomgaard zorgt voor wat paniek bij sommige Harelbekenaars. "Sommige klanten dachten dat we gingen stoppen", zegt Kathelyne. "Anderen dachten dat we appartementsgebouwen gingen bouwen of dat we koeien op onze grond gingen laten grazen. Maar voor alle duidelijkheid: we stoppen niet. We doen door en gaan voor de nieuwe appelsoort."

Coryfee

"In het voorjaar starten we de nieuwe aanplanting", vertelt Kathelyne. "De Coryfee is een nieuwe appel in West-Vlaanderen. Het lijkt een beetje op de Pink Lady, maar het grote verschil is dat deze appel op en top Belgisch is. Over twee jaar kan je de appel proeven. We verkopen de appels in onze winkel en in de Colruyt. Daar hebben we een exclusieve samenwerking mee."