Zes doden bij alweer noodweer in Zuid-Frankrijk, Frank Deboosere: "Dit gaat de komende jaren meer gebeuren"  

In de loop van zondag waren al drie mensen meegesleurd door het water. In Fréjus wilde de eigenaar van een paardenmanege controleren of zijn dieren in orde waren. Hij werd verrast en meegesleurd door een overstroming. In Saint-Paul-en-Forêt kwam een man in een auto terecht in het wassende water. Hij raakte daarbij een boom en werd later dood teruggevonden in zijn voertuig.