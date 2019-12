Onderzoeksrechter gaat verdwijning van wolvin Naya onderzoeken

Wolvin Naya leefde in de buurt van Bosland en het militair domein van Leopoldsburg. Ze is al sinds het voorjaar niet meer gezien en in september meldden verschillende natuurorganisaties dat wolvin Naya wellicht doodgeschoten is.

Vogelbescherming Vlaanderen zegt dat er een vermoeden is over wat er gebeurd is, en heeft zich daarom burgerlijke partij gesteld. Directeur Paul Van Daele: "We hebben tal van tips binnen gekregen en het is zo dat we wel degelijk een vermoeden hebben van wie de daders zijn. Het is nu kwestie van de harde getuigenis binnen te krijgen, en forensische bewijzen."