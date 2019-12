Alweer kogelinslagen gevonden in Antwerpen: vermoedelijk 9 schoten gelost met machinegeweer 

In Antwerpen werden opnieuw kogelinslagen ontdekt, deze keer aan een magazijn in de Oudebaan in Wilrijk. Wellicht werden de kogels afgevuurd met een machinegeweer. Opvallend: vorige week werd ook al het huis van een vrouw van 74 beschoten. Zij woont ook aan de Oudebaan, maar in Ekeren. Het is niet duidelijk of er een link is tussen beide incidenten.