Paus Franciscus vindt dat we te veel kopen en consumeren

"We moeten ons bevrijden van het waanidee dat je gelukkig bent wanneer je heel veel dingen hebt. Weersta aan het verblindende licht van consumptie dat deze maand overal schijnt", maande de paus de gelovigen aan tijdens een misviering in het Vaticaan in Rome.

De oproep van de kerkleider komt er op een traditioneel erg druk winkelweekend, met de uit de Verenigde Staten overgewaaide Black Friday net achter de rug en Cyber Monday vandaag. Dat is de dag waar er bij vooral online winkels grote kortingen te krijgen zijn.

In de Verenigde Staten kochten consumenten dit jaar meer online dan ooit op Black Friday. In totaal werd er via het internet 7,4 miljard dollar uitgegeven, omgerekend zo'n 6,7 miljard euro, zo bleek zaterdag uit de cijfers. De paus veroordeelde die buitensporige koopjesdrang, in aanloop naar de kerstperiode.