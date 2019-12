Podcast De Tijdschijf: Anuna De Wever selecteert uit haar platenkast deze 4 nummers die over hier en nu gaan

Anuna De Wever volgt de klimaattop in Madrid vanuit het Franse eiland Martinique in de Caraïben. Noodgedwongen, na haar vergeefse zeiltocht naar Zuid-Amerika.

Anuna, you love her or you hate her. Maar ze is in deze Tijdschijf meer dan haar voorspelbare zelf. Om haar wereldbeeld op te hangen kiest ze vier nummers waarvan drie geschreven lang voor zij geboren was, door mannen die al een tijd overleden zijn. Het klimaat is wel nooit ver weg, maar Anuna gaat veel breder dan dat. Ze begint bij piraten die zich rijk boeren in de slavenbusiness.