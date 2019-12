Eerste headliner voor Rock Werchter 2020 is Pearl Jam

Pearl Jam speelt met de regelmaat van de klok een Belgisch concert. Ook in 2018 en 2014 waren Eddie Vedder en co headliner op Rock Werchter. Twee jaar geleden trok Vedder zelfs in volle WK voetbalgekte even een shirt van onze Rode Duivels aan tijdens zijn show, tot groot jolijt van het publiek.

De ticketverkoop voor Rock Werchter start op vrijdag 6 december om 10 uur.