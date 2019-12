Stad Brussel keurt alcoholverbod in voetgangerszone goed

De consumptie van alcoholische dranken op openbare plaatsen, in welke hoeveelheid dan ook, zal verboden binnen een perimeter die grotendeels de Brusselse voetgangerszone rond de Beurs omvat. De perimeter loopt van het Fontainasplein tot aan het De Brouckèreplein en omvat zo de volledige Anspachlaan. De zijstraten van de Anspachlaan en de parallelle Kleerkopersstraat en de Zuidstraat behoren net zoals het Muntplein ook tot de perimeter.

Het alcoholverbod komt er na een groot aantal klachten rond geluidsoverlast, onreinheid en inbreuken op de openbare veiligheid zoals vandalisme en diefstallen. Deze feiten werden veelal toegeschreven aan dronken mensen die zich in de voetgangerszone bevinden. Wie betrapt wordt, zal zijn alcoholische dranken moeten afgeven en wordt bestraft met een boete van 350 euro.

Er zijn wel nog uitzonderingen op de consumptie van alcohol. Het nuttigen van alcohol is wel nog steeds toegestaan op de op de door de stad vergunde terrassen en tijdens alle commerciële, feestelijke of sportevenementen die toegestaan of georganiseerd worden door de stad.

In eerste instantie zou de testmaatregel al ingaan op 1 januari, maar dat werd met een maand verlaat. Burgemeester Philippe Close liet wel verstaan dat de hele maand januari gewijd wordt aan preventie. Enkel de gemeenteraadsleden van MR-Open Vld en PVDA-PTB onthielden zich bij de stemming.