Stad Gent keert zijn kar: paardenkoetsen kunnen dan toch (een beetje) blijven

"Wij hebben het goede nieuws gekregen dat koetsen toch nog toegelaten worden in de stad, maar enkel op afspraak. We kunnen dus geboekt worden door hotels, touroperatoren, huwelijken... We mogen niet langer elke dag in de stad staan, dat is niet meer toegelaten", vertelt koetsier Luc Claeys opgelucht bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. Van een totaalverbod is dus geen sprake. Gent had in april aangekondigd dat ritjes met paardenkoetsen niet meer kunnen maar blijkbaar klopt dat dus niet helemaal.

Online boeken

De vergunning voor de vaste standplaats van de paardenkoets in Gent verdwijnt maar de koetsier krijgt wel nog de toestemming om gereserveerde ritten uit te voeren. "We kunnen toeristen niet langer opwachten in de stad dus we zullen wat minder aanwezig zijn. Mensen kunnen ons online of met de telefoon boeken, we gaan geen kantoor in de stad openen", vertelt Claeys verder.

Minder jobstudenten, meer ritten buiten Gent

De beslissing om niet langer een vergunning te geven voor een standplaats heeft wel gevolgen. Zo zullen er minder jobstudenten ingezet worden en zal de koetsier vaker zelf ritten uitvoeren. De focus van het bedrijf zal ook verschuiven naar arrangementen en huwelijken. Ook rondritten buiten Gent behoren tot de opties om de verloren inkomsten te kunnen compenseren.

Later toch nog een algemeen verbod?

Stad Gent gaat de komende maanden wel een groot onderzoek doen naar alle plezierritten in de stad. Het gaat dan onder meer om ritten met paardenkoetsen, tochten met zogenaamde bierfietsen... Op basis daarvan wil Gent bekijken of er overlast is of niet. Later kan dan mogelijk nog wel een beslissing volgen. Tot zolang blijven ritten met paardenkoetsen, mits reservatie, mogelijk.