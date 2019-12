Steeds meer gemeenten heffen taks op ongeadresseerd reclamedrukwerk

In 2013 waren er 110 Vlaamse gemeenten die zo'n taks hadden. In 2018 was dat aantal al opgelopen tot 189, bijna twee derde van alle Vlaamse gemeenten. Een sterke toename dus. De vraag is of dit niet gewoon een verdoken belasting is. "De steden en gemeenten worden er niet rijk van", zegt Nathalie Debast van de VVSG. "Ze doen het vooral uit milieuoverwegingen. Veel van dat drukwerk belandt snel bij het oud papier en de ophaling ervan kost de gemeenten heel veel geld. Daarom wil men met een taks de verspreiding van gedrukte reclame ontmoedigen."