Veertien doden bij aanval op een protestantse kerk in Burkina Faso

Het moslimextremisme dat al in buurlanden Mali en Niger honderden doden had gemaakt, is sinds 2015 ook actief in Burkina Faso. Jihadisten hebben politieposten en kerken aangevallen in het noorden van het land, maar recent waren er ook aanvallen in het oosten. Een maand geleden vielen daar extremisten een konvooi met mijnwerkers aan. Toen vielen 37 doden.

Burkina Faso maakt ook deel uit van het regionale bondgenootschap, de G5, samen met Mauretanië, Mali, Niger en Tsjaad. Met steun van de Europese Unie proberen die landen de grote uitdagingen de baas te kunnen. De Sahelregio wordt geplaagd door extreme armoede en honger, mensensmokkel, klimaatproblemen en een bevolkingsexplosie. Het opflakkerende geweld van extremistische groepen heeft de problemen nog verergerd. De G5 hebben ook een gezamenlijke troepenmacht die dat geweld probeert te bestrijden.