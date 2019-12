Zelfs op professionele netwerksite LinkedIn: Terreurgroep IS actief op het internet ondanks actie Belgische politie

Voor de terreurgroep is de aanwezigheid op het internet erg cruciaal. Dat heeft rechtstreeks te maken met de belangrijkste slogan van IS: "We blijven bestaan en we blijven uitbreiden".

Door telkens opnieuw online op te duiken en diverse platformen te gebruiken, verkleint IS de afstand met zijn aanhangers wereldwijd. In Syrië en Irak is de terreurgroep verdreven uit heel wat regio's. Heel wat jihadisten zitten achter tralies in de regio. Op het internet wil IS een ander beeld tonen. Dat de groep wel degelijk nog steeds opereert en aanvallen uitvoert. En dat ze dus nog altijd bestaat.

IS wil ook tonen dat zijn activiteiten helemaal niet beperkt zijn tot het Midden-Oosten. Wie de propagandakanalen van IS volgt, merkt dat er diversiteit is bij de locaties waarin ze hun activiteiten tonen. Het kan perfect zijn dat IS een bericht verspreidt over een aanslag in Irak, om dan meteen over te schakelen naar een foto van een aanslag in Afrika.