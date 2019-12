6 inbraken in 1 weekend in 2 straten in Overijse: "Bewaar ladders en tuinmateriaal achter slot en grendel"

Donkere maanden, dat betekent traditiegetrouw meer inbraken, maar in Overijse liep het afgelopen weekend wel echt de spuigaten uit. Er werden vier effectieve inbraken en twee pogingen tot inbraak vastgesteld. En bij eentje was er zelfs een confrontatie met de dader, die gelukkig is weggevlucht.

Vroeger

De inbraken vallen dit jaar vroeger. In november waren er elk weekend verschillende inbraken, terwijl dat vorig jaar pas in december was. Sebastien Verbeecken, korpschef in Overijse: "We hebben bij een reeks inbraken vastgesteld dat er systematisch werd ingebroken via de eerste verdieping die inbrekers bereiken via platte daken of kleine ramen. De daders gebruiken dan materiaal dat ter beschikking ligt in de tuin of schuur. Het gaat dan onder meer om ladders of tuinmeubelen." Verbeecken vraagt daarom om zeker oplettend te zijn en die spullen op een afgesloten plaats te bewaren om het inbrekers moeilijk te maken.

Wees alert

In het hele arrondissement Halle-Vilvoorde zijn er veel inbraken. De voorbije weken was het vooral in Dilbeek en de Zennevallei, nu dus in de Druivenstreek. Alert zijn en meteen de politie bellen als je iets verdachts ziet of hoort.