50 jaar geleden bloedde de flowerpower dood op het Altamont-festival

Mensen verstikten in de menigte, zoals in Cincinatti, tijdens een concert van The Who in 1979: 11 doden. In 2000 op het Roskilde-festival in Denemarken tijdens Pearl Jam: 9 doden. In 2010: 21 doden op de Love Parade in Duisburg in Duitsland. Vijf mensen lieten het leven tijdens de storm van Pukkelpop in 2011.



Voorts vielen er in 2015 86 slachtoffers bij de aanslag op de Bataclan in Parijs, tijdens een concert van Eagles of Death Metal en 22 bij het optreden van Ariana Grande in Manchester in 2017.

Een moord vlak naast het podium blijft een trieste primeur voor Altamont, het festival dat 50 jaar geleden een tijdperk afsloot.