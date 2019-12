Ben Weyts (N-VA) over slechte resultaten Vlaams onderwijs: "We moeten spreken over collectieve verantwoordelijkheid"

Weyts herhaalt dat taalkennis de basis is en dat het Lager Onderwijs moet focussen op leren lezen en schrijven, leren rekenen en leren leren. "Ik ben heel blij dat ik het warm water niet moet uitvinden en kan bouwen op dingen die eerder al zijn voorgesteld maar niet zijn uitgevoerd."

Weyts doet niet aan zwartepieten. "Ik lees op de sociale media dat men elkaar de schuld geeft. Laat ons het daarover vooral niet hebben. Daarom zeg ik dat ik denk dat we moeten spreken van een collectieve verantwoordelijkheid. Maar het belangrijkste is dat we collectief actie ondernemen. Ik schuif ook opnieuw aan tafel met de koepels."

Maar hij vindt wel dat er nu iets moet gaan gebeuren en dat er "kordaat moet worden opgetreden". Hij ontkent dat er in Vlaanderen niet genoeg in onderwijs zou worden geïnvesteerd en zegt dat er per leerling meer wordt geïnvesteerd dan in IJsland. "Je zal zien dat wij verhoudingsgewijs heel veel investeren, en we mogen onszelf eens afvragen of we voor het geld dat we investeren niet meer kwaliteit mogen verwachten."