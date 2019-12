Nieuwe wet over "buitenlandse agenten" viseert bloggers en journalisten in Rusland 

De wet is een uitbreiding van de mediawet. Door die wet kunnen mediabedrijven al sinds 2017 het label van buitenlandse agent krijgen. Die maatregel was een reactie op de Amerikaanse beslissing om de Russische zender RT (Russia Today) het label van een buitenlandse agent te geven in de VS. Sinds 2012 is er nog een andere wet voor buitenlandse agenten van kracht in Rusland, maar die is enkel van toepassing op ngo's.