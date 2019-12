Canadese rapper Drake meest gestreamde artiest op Spotify afgelopen decennium

De voorbije tien jaar speelden de ruim 250 miljoen Spotify-gebruikers 28 miljard keer nummers van Drake, aldus verschillende Amerikaanse media. Hij wordt gevolgd door Ed Sheeran, Post Malone, Ariane Grande en Eminem.

Begin december publiceert Spotify traditioneel de lijst van meest beluisterde nummers het voorbije jaar, en dit jaar gebeurt dat ook voor het hele voorbije decennium.

Dit jaar is Post Malone met 6,5 miljard streams de meest beluisterde artiest, gevolgd door Billie Eilish en Ariane Grande. "Señorita" van Camila Cabello en Shawn Mendes werd in 2019 het meest afgespeelde nummer op Spotify. Het album van Billie Eilish, "When we all fall asleep, where do we go?", is het meest gestreamde album.

Het muziekstreamingplatform merkt ook het groeiende succes van podcasts op. Het podcastpubliek is met meer dan 50 procent gestegen sinds begin dit jaar.