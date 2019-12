Chili pakt uit met miljardenplan om straatprotesten halt toe te roepen

Dat gebeurde iets meer dan een maand geleden, toen beslist werd de prijs van metrotickets fors op te trekken. Dat was de druppel die de emmer bij een belangrijk deel van de bevolking deed overlopen. Ze kaartten sindsdien de groeiende armoede en sociale ongelijkheid in het Zuid-Amerikaanse land aan.

De betogingen in de hoofdstad Santiago, maar ook in andere grote Chileense steden, liep al meermaals uit de hand. 23 mensen kwamen om het leven, vijf overlijdens zijn volgens officiële onderzoeken zeker toe te schrijven aan het hardhandige optreden van de politie en ordetroepen.

De betogers eisen ook een nieuwe grondwet voor Chili. De huidige dateert nog uit 1980, toen het land nog een dictatuur was onder de omstreden leider Augusto Pinochet. Het is voorlopig nog niet duidelijk of het investeringsplan en de toegevingen de hevige straatprotesten bij de bevolking ook effectief zullen doen stoppen.