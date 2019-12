Christina Foerster niet langer CEO Brussels Airlines

Christina Foerster vertrekt na iets meer dan anderhalf jaar als CEO van Brussels Airlines. De Duitse werkt al sinds 2002 voor de Lufthansa-groep. In oktober 2016 landde ze bij Brussels Airlines als commercieel directeur. In april 2018 werd ze dan CEO, in opvolging van Bernard Gustin.

Vanaf 1 januari keert Foerster nu terug naar het moederbedrijf Lufthansa, waar ze verantwoordelijk zal zijn voor "customer & corporate responsibility". Foerster zal in die rol onder meer verantwoordelijk zijn voor productmanagement, marketing en het getrouwheidsprogramma "Miles & More". Ze zal ook de thema's milieu, klimaat en samenleving vertegenwoordigen in het directiecomité.

Etienne Davignon, covoorzitter van Brussels Airlines, spreekt van een "promotie" voor Foerster, die "in perfecte samenspraak" tussen Brussels Airlines en Lufthansa tot stand kwam. Wie de Duitse opvolgt, zou snel bekend moeten zijn.