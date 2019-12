Man van 22 sterft door CO-vergiftiging in Mariakerke

De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar het was al te laat. Het gaat zeker om een geval van CO-vergiftiging, zegt de brandweer na meting van het CO-gehalte in de badkamer. Het parket onderzoekt nu het overlijden. Heel waarschijnlijk was er iets mis met de boiler in de badkamer.

Stille doder

CO is een stille doder. In de ranglijst van dood door vergiftiging staat CO-vergiftiging op de eerste plaats in ons land en in Frankrijk. Dat zegt de website gezondheid.be. CO komt vrij als gevolg van verbranding. Als een badkamer niet voldoende is verlucht, er geen afvoer is via een schouw, of als die schouw dicht zit, dan kan die CO niet weg. Te veel CO inademen is dodelijk.

Het probleem is dat de tekenen van de vergiftiging vaak te laat worden herkend. Je krijgt hoofdpijn en er komt een onverklaarbare vermoeidheid in je op. Pas later komt braken, duizeligheid en verlies je je bewustzijn wat tot coma en tot de dood kan leiden. Laat je verwarmingstoestellen controleren en zorg voor voldoende verluchting is dus de boodschap.