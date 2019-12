Europa vraagt Malta om onafhankelijk onderzoek naar moord op journaliste

Jourova, die ook vicevoorzitter van de Europese Commissie is, "heeft haar bezorgdheid over de situatie in Malta uitgedrukt", en benadrukt dat het onderzoek "grondig moet worden gevoerd, zonder enige politieke inmenging", zei een woordvoerder vandaag.

Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders wees erop dat de Maltese justitie beroep kan doen op Europese onderzoeksinstanties. Zo werken de Maltezen reeds samen met Europol. "Het is belangrijk dat dit voortgezet kan worden en dat men tot resultaten komt in het kader van een volledig onafhankelijk onderzoek", zei hij na afloop van zijn eerste vergadering met de Europese Justitieministers.

Een eventuele procedure in het kader van artikel 7 van het Europese verdrag is momenteel niet aan de orde, zo verduidelijkte Reynders, maar hij stipte wel aan dat de Commissie in juni al aanbevelingen over de hervorming van de Maltese justitie had overgemaakt aan Valletta. In februari evalueert de Belgische eurocommissaris wat de Maltese regering met die aanbevelingen heeft gedaan.

Morgen staat de situatie op Malta ook op de agenda van de eerste vergadering van de nieuwe Europese Commissie. Daarbij zal volgens Reynders ook gekeken worden naar de stappen die Malta heeft gezet in de strijd tegen het witwassen van geld, en meer bepaald op het vlak van de uitreiking van gouden paspoorten en visa.