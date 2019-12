Democratische presidentskandidaat Kamala Harris stapt uit de race om het Witte Huis

Harris zetelt voor Californië in de Amerikaanse senaat. Haar campagne om de democratische nominatie te winnen, ging goed van start na een sterke prestatie in een debat in juni. In de opinie polls haalde ze toen meer dan tien procent, maar de laatste maanden deed ze het minder goed in de peilingen. Ze slaagde er niet in om voldoende steun te krijgen in een aantal belangrijke staten en ze kon niet genoeg fondsen ophalen. Daardoor moest ze zelfs een aantal medewerkers ontslaan.