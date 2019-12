"Puttenscanner" rijdt rond in Meise en ziet wanneer een straat aan herstelling toe is

Meise gaat op een vernieuwende manier te werk om te zien welke straten er hersteld moeten worden: een auto, te vergelijken met de auto van Google Maps die alle straten in beeld brengt, gaat alle straten van Meise scannen. "Die scanner brengt alle putten, scheuren en hobbels in wegen en fietspaden in kaart. Op die manier kan je duidelijk zien, welke straten er het ergst aan toe zijn en eerst moeten worden aangepakt", zegt schepen van Openbare Werken, Roel Anciaux. "Er zal geen tussenpersoon meer nodig zijn, die al fietsend en met een notitieboekje in de hand de kapotte wegen in kaart brengt. De scanner doet al het werk zelf."

Prioriteitenlijst

Er gaat een prioriteitenlijst opgesteld worden waar we zelf een aantal parameters gaan kunnen instellen, zegt Anciaux. "Fietspaden, en fietspaden in de buurt van een school krijgen een grotere prioriteit dan een straat die in een buurt van een veld ligt. Maar ook een straat met veel inwoners zal hoger op die lijst staan. Op basis van een aantal objectieve parameters gaan we een prioriteitenlijst kunnen maken die we dan de volgende jaren kunnen volgen."

Objectieve criteria

Tot nu toe was het vooral natte-vinger-werk om te bepalen welke straat hersteld moet worden. "Wie-kent-wie in de gemeente, of wie roept het luidst op sociale media dat zijn of haar weg moet hersteld worden, dat is nu verleden tijd", aldus Anciaux. Daar komt nu dus verandering in omdat er objectieve criteria zijn. Het is ook de bedoeling dat de Meisenaar de lijst van straten kan inkijken en zo zal kunnen zien wanneer zijn straat aan de beurt is.