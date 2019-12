Een andere vorm van inbraakpreventie

Als een gemankeerde politieagent somde hij op wat we allemaal moesten en zouden doen, van zodra er een verdacht individu in de buurt verscheen. Ik vroeg hem wat dat was, een verdacht individu. Een “vreemde”, antwoordde de man zonder aarzelen. En wat een “vreemde” was, wist ik zelf maar al te goed, voegde hij er wat cynisch aan toe. Wij stonden in de straat als “Gutmenschen” bekend, vandaar. Uiteraard zou de politie gebeld worden, vervolgde de sheriff in spe, maar in afwachting daarvan zouden we de verdachte “vreemde” samen in bedwang kunnen houden. En zo.