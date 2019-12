Dierenasiel Genk opent blotepootjespad voor honden

Het dierenasiel wil zijn viervoeters een hele nieuwe ervaring laten opdoen aan hun pootjes. "We hebben kruidige geuren verstopt, de bodem bedekt met verschillende soorten hout en er is een klein vijvertje aangelegd waar de honden in kunnen spelen", zegt Ann Fransen van het dierenasiel. "Al die nieuwe materialen en geuren zorgen voor een hele fijne belevenis bij de honden en puppy's, wat ook voor veel vreugde zorgt bij de medewerkers."

Inspiratie

Het dierenasiel in Genk is zeker niet het eerste dat ervoor kiest om zo'n pad aan te maken voor de asielhonden. "We hebben uit het buitenland heel veel inspiratie opgedaan voor ons eigen blotepootjespad", zegt Ann. "Hopelijk zijn er binnenkort nog veel meer asielen die een blotepootjespad aanleggen voor hun viervoeters."