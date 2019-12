Expo Taboob in C-mine: "Alle tepels zonder Instagramcensuur"

Wanneer is een tepel nog een tepel? Hoe ver mag of kan je gaan op sociale media met het tonen van tepels? Heel wat sociale media hebben strikte richtlijnen over het tonen van potentieel seksuele inhoud. De veelal Amerikaanse social media bedrijven zijn nogal preuts als het over borsten gaat. Noortje Palmers en Jasper Declercq hebben de grenzen afgetast met hun Instagram account 'Taboob'.

Niet allemaal tot de finish

Het Instagram account staat nog online, maar niet alle foto's hebben de eindmeet gehaald. Als je ze wel allemaal wil zien, dan kan je terecht in de tentoonstellingsruimte van C-mine in Genk vanaf donderdag. En de expo is ook interactief zegt Noortje Maes: "Er liggen vellen met stickertjes, dan mag je zelf aanduiden welke foto's volgens jou een inbreuk vormen op de regels van Instagram. Achteraf kan je dan vergelijken met de echte situatie."

Meer info vind je op: Taboob, C-mine Genk, vanaf 5/12/2019 tot 2/02/2020