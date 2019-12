Fietser van 83 komt om het leven bij ongeval in Lummen

Het ongeval gebeurde toen de 3 fietsers de Schalbroekstraat wilden oprijden vanuit de Mangelbeekstraat. Twee vrouwen raakten zwaargewond, een derde bleef ongedeerd.

De vrouw van 83 overleed even later in het ziekenhuis. Haar buurvrouw van 70 werd zwaargewond, maar haar toestand is intussen stabiel. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de omstandigheden te onderzoeken. De Schalbeekstraat - de verbindingsweg tussen Linkhout en Lummen-centrum - was geruime tijd in beide richtingen afgesloten.