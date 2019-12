Zoals de traditie het voorschrijft in de Verenigde Staten, stelt de First Lady elk jaar de kerstversieringen in de ambtswoning van de president voor. Het thema dit jaar is "The spirit of America". Met de hulp van 100 vrijwilligers werden onder meer 58 kerstbomen in het Witte Huis rijkelijk versierd. In aanloop naar kerst kunnen bezoekers een gratis rondleiding krijgen in het Witte Huis.