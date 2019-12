Frankrijk gaat plat, van openbaar vervoer tot onderwijs en advocaten: wordt dit de "moeder aller stakingen"?

Wat het extra onvoorspelbaar maakt, en potentieel gevaarlijk voor president Macron, is dat allerhande ontevredenen zich bij de acties aansluiten. In het onderwijs is de stakingsbereidheid groot: 6 op de 10 leerkrachten willen staken, zeker in Parijs blijven veel scholen gewoon dicht. Er zijn ook acties bij de ambtenaren en de huisvuilophaling. Zelfs categorieën die niet meteen bij de "usual suspects" horen betogen mee. De advocaten of de kaderleden bijvoorbeeld, die op dit ogenblik ook van een speciaal pensioenstelsel genieten.

Ook enkele politiebonden hebben opgeroepen om vandaag actie te voeren. Even geen boetes uitschrijven of net wel extra controles doen, dat soort dingen. In energiebedrijven en de gezondheidszorg is er onrust. In de luchtvaart zou 1 op de 5 vluchten worden geschrapt, bij Air France mogelijk meer. Grotere bedrijven, zoals Renault, zullen hinder ondervinden. Raffinaderijen kunnen worden geblokkeerd en taxichauffeurs overwegen om te staken.