Duizenden verwaarloosde polyester boten veroorzaken groeiende afvalberg

Heel wat polyester boten kennen geen waardig levenseinde en eindigen "verwaarloosd en/of gedumpt". In Nederland wordt het aantal van dergelijke vaartuigen geschat op 25.000. In Frankrijk en Engeland telkens op 50.000. In heel Europa zouden er elk jaar 140.000 verwaarloosde boten bij komen.

Voor België zijn er geen concrete cijfers, maar lang hoef je niet te zoeken naar "verwaarloosde polyester boten zonder toekomst". Ze liggen in jachthavens, in zeilclubs of gewoon op de binnenwateren, allemaal met zogenaamd "achterstallig onderhoud".

De reden is simpel: "Het komt omdat de eigenaar geen tijd meer heeft om de boot te onderhouden", zegt Maarten Desloovere van de Nieuwpoortse jachthaven, "of de eigenaar is ziek geworden of hij komt te overlijden en de familie weet niet wat ze met de boot moet aanvangen".