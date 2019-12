Geraardsbergen wil organisatie Ronde van Vlaanderen niet langer 50.000 euro betalen voor passage langs de Muur

Burgemeester van Geraardsbergen Guido De Padt (Open VLD) ziet het niet langer zitten om te betalen voor een doortocht van de Ronde van Vlaanderen langs de Muur. "De passage staat nu 100 kilometer voor de aankomst gepland. De spanning is er dus wel echt van af."

Andere prioriteiten

Jaarlijks legde de stad €50.000 op tafel. "Dat zouden we wel nog kúnnen betalen", verduidelijkt De Padt, "Maar onze prioriteiten liggen elders. We willen liever investeren in huisvesting en de strijd tegen kinderarmoede en eenzaamheid. Daarnaast gaan we ons ook meer inzetten op burgerbudgetten."

De Padt hoopt dat de Ronde van Vlaanderen zonder de som geld toch nog langs de stad zal passeren. "Ik heb er vertrouwen in dat het iconisch karakter van de Muur voldoende zal zijn om er toch nog te passeren. Als dat zo is, zullen wij nog steeds helpen met het financieren en voorzien van faciliteiten om de doortocht vlot en aantrekkelijk te laten verlopen."