Ief Vanhonnacker uit Moorsele is wereldkampioen "maître d'hôtel"

Ief Vanhonnacker is zaalleerkracht in hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Gisteravond nam hij deel aan het wereldkampioenschap "maître d'hôtel" in het Auxerre in Frankrijk en hij heeft het gehaald. "De concurrentie was heel groot uit Europa en ook een sterke delegatie uit Japan", zegt hij aan Radio 2 West-Vlaanderen. "Het was pittig."

Vier proeven

Ief nam het in een competitie op tegen twaalf andere maîtres of hofmeesters. Hij moest een viertal proeven ondergaan: "Ik moest een tafel opdekken in een bepaald thema, dan moest ik een bestelling opnemen met een menu dat ik niet kende en ik moest een kip versnijden aan tafel én commentaar geven over bepaalde wijnen."

Het opent deuren

De nieuwe wereldkampioen leerde de stiel zelf in hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge: "Nu geef ik zelf les in Ter Duinen in Koksijde. Als wereldkampioen kreeg ik enkele prijzen in natura en een trofee. Zoiets doe je voor de eer en om jezelf te bewijzen. Financieel ben ik er niet beter van geworden maar het opent wel deuren voor de toekomst!"