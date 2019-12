Lil Bub (8) , een van de eerste en meest populaire "kat-sensaties" op internet, is overleden

Er zijn dezer dagen heel wat opvallende katten met een eigen profiel op sociale media, de ene al wat populairder dan de andere, maar Lil Bub was een van de eerste online "kat-sensaties". Eigenaar Mike Bridavsky adopteerde haar in 2011. Ze was het zwakste kitten van een nestje dat een vriend van hem gevonden had in een schuur.

Lil Bub leed aan een ernstige vorm van dwerggroei, waardoor ze nooit groter dan een kitten zou worden. Ze had een extra teentje aan elke poot, een onderontwikkelde kaak en geen tanden, waardoor haar tongetje altijd naar buiten hing. Ze had ook osteopetrose, een uiterst zeldzame ziekte waarbij botten te hard en te dik zijn en er onvoldoende beenmerg is, wat haar vatbaar maakte voor bloedarmoede en infecties.

