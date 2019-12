Invasieve plant Grote Waternavel na 4 jaar verwijderd uit de Moervaart: "We moesten alles met de hand doen"

Na vier jaar is de Grote Waternavel niet meer te vinden in de Moervaart. "De plant breekt constant in stukjes waardoor hij zich overal verspreidt, het was een lastig werkje", zegt Karen Buyse van De Vlaamse Waterweg.

Invasieve woekerplant

De Grote Waternavel is een plant die niet thuishoort in België. De plant is een kruising tussen klimop en klaver, en komt uit Zuid-Amerika. "De plant drijft over het water waardoor er geen licht meer komt in de rivier en waardoor boten moeilijk door kunnen", zegt Buyse. "De plant moest dus verwijderd worden maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan."

Handwerk

De plant breekt heel snel af waardoor er meerdere kiemen ontstaan die verder groeien. "Hierdoor konden we geen machines gebruiken maar hebben we alles manueel moeten verwijderen. Ook wanneer een boot door de plant vaart of iemand goedbedoeld de plant uit het water haalt, zorgt het snel voor meer wildgroei."

Andere rivieren

De Grote Waternavel komt ook voor op andere rivieren zoals de Dender en de Bovenschelde. "Maar nu weten we hoe we te werk moeten gaan. De Moervaart is al volledig bevrijd van de plant, nu nog de rest."