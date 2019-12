Is de 70-jarige NAVO nog vitaal genoeg om de sloophamers te overleven?

Vanavond begint in Londen een bijeenkomst van de NAVO-leiders om de 70e verjaardag van het trans-Atlantische bondgenootschap te vieren. De NAVO werd in 1949 in Washington opgericht om weerstand te bieden aan het oprukkende communisme, maar de alliantie heeft de daaruit volgende Koude Oorlog ruimschoots overleefd. Tot voor enkele jaren stond de belofte van collectieve verdediging, een aanval op een lidstaat is een aanval op iedereen, als een paal boven water. Maar met de komst van de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis kwamen er ernstige scheuren in het bondgenootschap. Die zijn de voorbije maanden alleen nog maar toegenomen. Volgens de Franse president Emmanuel Macron hebben die zelfs geleid tot een NAVO die hersendood is. Het lijkt er op dat er niet veel reden tot vieren is in Londen.