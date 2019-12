Kwart van de laadpalen voor elektrische auto's in Brugge nauwelijks gebruikt

De populairste laadpaal in Brugge staat aan het Koningin Astridpark. Die werd in anderhalf jaar tijd 933 keer gebruikt. Andere palen worden dan weer nauwelijks gebruikt. Op 1 februari dit jaar stonden er 24 palen in Brugge. 6 laadpalen werden maar door 1 of 2 mensen gebruikt.

Nood aan palen maar op verkeerde plaats

Er is wel degelijk nood aan oplaadpalen, maar ze staan nu vaak op de verkeerde plaats, vindt Pillen. Hij stelt voor om enkel nog een laadpaal te zetten in Brugge als er expliciet vraag naar is.

De paal volgt dus de auto zegt hij: "Ik was onlangs in Nederland, in Rotterdam. Daar wordt enkel een laadpaal gezet als er een lokale vraag komt, als er iemand een elektrische auto heeft gekocht en zo'n paal nodig heeft. Het voordeel is dat er enkel een paal geplaatst wordt als er vraag is om te laden."

Nog nooit vraag naar laadpaal gehad zegt burgemeester

Burgemeester Dirk De fauw van Brugge nuanceert de cijfers. Er zijn ook een pak oplaadpalen in ondergrondse garages die niet in de cijfers opgenomen zijn. En er moeten niet enkel palen zijn voor Bruggelingen maar ook voor de vele bezoekers en toeristen.

"We hebben nu een plan om in de komende jaren nog heel wat palen bij te plaatsen omdat er in de toekomst meer en meer elektrische auto's zullen zijn. Als mensen vragen om in hun omgeving een paal te zetten, dan zijn we bereid om dat te onderzoeken, maar in mijn 11 maanden burgemeesterschap heb ik nog geen enkele vraag gekregen", zegt De fauw.

Tegen volgend jaar moeten er ruim 60 laadpalen voor elektrische auto's staan in Brugge.