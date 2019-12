"Neuzekesverkopers" in Gent mogen opnieuw dichter bij elkaar staan

De "Gentse Neuzekesoorlog" krijgt opnieuw een vervolg. De twee verkopers moesten eerst 50 meter afstand houden van elkaar, maar dat wordt nu 30 meter.

Acht jaar oorlog

“War of the little noses”, de befaamde Neuzekesoorlog haalde zelfs de website van de Britse openbare omroep. Het conflict begon acht jaar geleden tussen twee concurrerende cuberdonverkopers op de Groentenmarkt in Gent.

In 2014 trok toenmalig burgemeester Daniël Termont (SP.A) de vergunningen van beide mannen tijdelijk in na een vechtpartij. Drie jaar later kwam de stad opnieuw tussenbeide nadat een YouTube-video viraal was gegaan waarin Demeestere zich racistisch uitliet over zijn concurrent. “Dit is geen folklore meer”, vond Termont, die de cuberdonverkoper weerde van de Groentenmarkt.

50 meter afstand

Maar daar bleef het niet bij. De andere cuberdonverkoper diende een klacht in, waarna Demeestere voor de correctionele rechtbank moest verschijnen. Daar werd hij veroordeeld voor het beledigen met racistisch drijfveren. Het vonnis stelde dat hij minstens vijftig meter afstand moet houden van zijn concurrent. Geen evidente zaak, aangezien de twee kraampjes op amper 37 meter van elkaar staan. Demeestere trok naar het hof van beroep. Dat vandaag besliste dat 30 meter volstaat.

30 meter volstaat

“Een pak van mijn hart. Vijftig meter was onmogelijk voor mij, dan moest ik weg van de Groentenmarkt”, reageert Demeestere. “Toen ik twee jaar terug mijn plaats verloor, was dat een zware financiële domper. Ik ben opgelucht met het arrest én kijk positief naar de toekomst.”

De kruitdampen op de Groentenmarkt lijken voorlopig opgetrokken. "Wat mij betreft, is het al een tijdje voorbij”, gaat Demeestere verder. “Wat de Neuzekesoorlog betreft, zie ik mijzelf enkel nog als een veteraan.”