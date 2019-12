Nieuwe kerstboom Oudenaarde afgevoerd wegens "te lelijk"

Het was gisteren hét gespreksonderwerp van de dag in Oudenaarde: de nieuwe kerstboom was al meteen verdwenen omdat hij te lelijk was. "Alles was netjes afgezet om de boom te kunnen installeren en iedereen was in blijde verwachting", vertelt Neel De Loor van brasserie De Cridts op de Grote Markt. "Het was een echte tegenvaller. De boom was superlelijk. Ze hebben het nog proberen op te lossen door de stam korter af te zagen maar dat maakte het eigenlijk enkel erger. Er vielen gewoon takken af. Uiteindelijk werd besloten om de boom gewoon opnieuw op te laden en weg te voeren."

Oplossing in de maak

De stad Oudenaarde zit verveeld met het kerstboomincident en belooft snel een oplossing. "We hopen dat er eerstdaags al een nieuw exemplaar staat. Hij moet eigenlijk zo vlug mogelijk komen", zegt burgemeester Marnic Demeulemeester (Open VLD). De leverancier moet voor die nieuwe boom zorgen. "Ik weet niet precies wat er is misgelopen. We willen in Oudenaarde elk jaar een grote, volgroeide boom. Dat was dit jaar niet echt het geval", vertelt Demeulemeester nog. Oudenaarde zal alleszins niet opdraaien voor de extra kosten, benadrukt de stad nog.

Oproep van de horeca

De horecazaken rond de markt zien er alvast toch een beetje de humor van in en doen alvast een opmerkelijke oproep: "Kom zelf met een kerstboom naar de markt zodat we niet zonder zitten! We willen een supergrote, de grootste van de provincie."