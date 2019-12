De geloofwaardigheid van België als NAVO-bondgenoot staat op de helling

Werd de Belgische Defensie tot voor kort geconfronteerd met een tekort aan budgettaire middelen, dan wringt de laatste tijd het schoentje steeds nijpender voor het aantal militairen. En net daar vraagt de NAVO nu in het kader van het “NATO Readiness Initiative” aan haar lidstaten meer inspanningen om sneller te land, in de lucht en op zee over meer bruikbare troepen en capaciteiten te kunnen beschikken voor de geloofwaardige versterking aan de Europese grenzen.

Zo verwachten de andere 28 lidstaten van de NAVO van ons land al enige jaren investeringen in 22 capaciteiten (waaronder enkele zeer grote). Met een gemakkelijk excuus (“de NAVO-eisen zijn absurd”) verkiest ons land niet in te gaan op deze vraag en deze tekortkoming door een andere lidstaat te laten invullen, in casu meestal door de Verenigde Staten… En laat dat nu net het verwijt van Washington (en dus niet enkel vanwege Trump) aan de Europese bondgenoten zijn.

Met alles wat vandaag in onze nationale politieke kringen in Brussel uitgewerkt wordt, blijven we opvallend… voorlaatste of laatste én, wat het ergst is, de andere leden van de EU en de NAVO geven ons een onvoldoend rapport en moeten onze tekortkomingen opvangen.

Ook blijft ons land in 2020 verder in Afghanistan met 80 manschappen, die onder Duitse leiding ingezet worden, en leveren we steun aan dat geteisterde land. Voorts verhoogt onze bijdrage met duale gevechtsvliegtuigen ons soortelijk gewicht aanzienlijk binnen de Alliantie en worden onze bijdragen aan de voorwaartse lucht- en landverdediging in de Baltische staten en aan de maritieme NAVO-eskaders gewaardeerd.

Omdat de EU verre van in staat is het vacuüm van een eventueel verdwijnen van de NAVO in te vullen, beschikken de Europese landen niet over een militair en politiek “plan B” voor hun Europese veiligheid en verdediging. Trumps kritiek en zijn dreigementen dreigen de Europese leiders weg van Washington te duwen zonder dat een politiek aanvaardbaar alternatief zich aanbiedt.

De enige werksessie van de leiders zal vooral over de lasten, de lasten en dus over de lasten van het bondgenootschap gaan. Onderwerpen zoals een verhoging van de algehele paraatheid, de relaties met Rusland en China, Syrië (o.a. foreign terrorist fighters (FTF)), en de aanpassing van de Alliantie aan nieuwe technologieën (zoals big data, artificiële intelligentie, G5,…) staan hoogstwaarschijnlijk op de agenda, maar op voorhand is het duidelijk dat er tijdens één werksessie onvoldoende tijd zal zijn om deze onderwerpen ten gronde te bediscussiëren zoals de leiders dit in het verleden wel uitgebreid deden.

In een verslechterende veiligheidscontext houden vandaag staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-lidstaten een “Leaders Meeting” in Londen. Uit de benaming reeds blijkt dat het geen reguliere topontmoeting wordt: de NAVO is beducht voor dreigend onweer…

