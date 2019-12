Rellen in Den Haag door afgelast vreugdevuur, politie voert onderzoek naar relschoppers

In Den Haag was het vannacht voor de derde nacht op rij zeer onrustig in de wijk Duindorp. Zo'n 50 jongeren in het zwart gekleed hebben brandgesticht in containers en lege panden, straten geblokkeerd en zwaar vuurwerk afgestoken. De politie is vanmiddag binnengevallen in enkele huizen in het kader van het onderzoek naar de rellen. De onrust heeft te maken met de afschaffing van het vreugdevuur in de wijk, dat traditioneel op de stranden wordt aangestoken tijdens de jaarwisseling. Ook in buurwijk Scheveningen zal dit jaar geen vreugdevuur georganiseerd worden, maakte de gemeente Den Haag vandaag bekend.