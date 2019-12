Opnieuw vakbondsacties bij bierbrouwer AB Inbev

Daarnaast lopen er volgens de vakbonden ook administratief dingen fout, onder meer bij het uitbetalen van de lonen en de RSZ-aangifte. "We hebben vorige vrijdag met de directie onderhandeld, en gisteren opnieuw. Maar we zijn er weer niet in geslaagd om tot een aanvaardbaar resultaat te komen. Daarom zijn er nieuwe acties."

Vrachtwagens kunnen de vestigingen in Leuven, Hoegaarden en Jupille nu niet in- of uitrijden. In de brouwerijen wordt wel nog gewerkt. Het is onduidelijk hoelang de actie nog zal duren. Normaal gezien zouden vakbonden en directie vanmiddag opnieuw aan tafel gaan zitten, maar die gesprekken zijn niet doorgegaan. De directie wil eerst dat de blokkades opgeheven worden, maar volgens de vakbonden zullen die nog zeker tot morgenvroeg duren.

